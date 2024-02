La Nazione: “Sei finali di coppa Italia primavera consecutive, il segreto è la programmazione

Sei finali di fila in Coppa Italia (a cui ne vanno aggiunte anche quattro di Supercoppa), tre allenatori e oltre cento (per la precisione 103) giocatori che dal 2019 hanno vestito la maglia della Primavera. Per spiegare quel curioso fenomeno che, da oltre un lustro, è diventata la Fiorentina Under-19 non esistono formule precise se non, probabilmente, il trionfo della programmazione, parola chiave che nell’era Commisso è diventata la stella polare del settore giovanile viola. Difficile del resto che un rendimento così costante avuto da una categoria che ogni anno è obbligata a ringiovanire la rosa sia frutto del caso. In particolare, alle spalle di un gruppo – quello dei 2005 e dei 2006 – che ha raggiunto per il sesto anno di fila l’ultimo atto del torneo nazionale (peraltro al cospetto di una squadra, la Roma, che schierava cinque fuori-quota contro i due viola e altrettanti giovani che hanno già fatto il loro esordio tra i grandi) c’è un lavoro che affonda le radici nell’attività di base, un aspetto che il responsabile del vivaio Valentino Angeloni – fin dal suo ritorno a Firenze – ha voluto mettere al centro della sua attività. Si spiega così l’identità tattica che contraddistingue tutte le giovanili della Fiorentina e, soprattutto, la forte matrice territoriale che ha portato tutti i baby in organico a sentire la maglia viola come una seconda pelle (anche mercoledì al Tre Fontane erano titolari sette elementi nati in Toscana). Il futuro, adesso, non può che essere roseo. Lo scrive La Nazione

