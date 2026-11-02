La Nazione scrive: "Ranieri recupera per la Juve, Atta a disposizione dopo la sosta delle Nazionali"

I viola fanno la conta per il match odierno contro il Sassuolo

Per la Fiorentina e per Paolo Vanoli la sfida di questo pomeriggio alle 18:30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo va ben oltre una semplice gara di campionato. Se perfino un allenatore solitamente felpato e pragmatico come il tecnico viola ne parla senza mezzi termini come di un appuntamento di capitale importanza, la sensazione è che a Reggio Emilia ci sia in palio molto più dei soliti tre punti. La classifica impone di spingere sull'acceleratore: con soli 5 punti collezionati nelle prime nove uscite, i gigliati hanno assoluta necessità di centrare un successo scaccia-crisi prima del proibitivo incrocio con la Juventus.

La scelta tattica: continuità e rosa corta

Le rotazioni restano ridotte all'osso in casa viola. Tra un'infermeria che continua a trattenere pedine come Ranieri e Atta e l'esigenza primaria di dare identità e stabilità a un gruppo ancora in fase di rodaggio, Vanoli orienta le proprie decisioni verso la riconferma quasi in blocco della formazione vista all'opera giovedì scorso contro l'Atalanta.

La principale indicazione porta al centrocampo, dove Nicolò Fagioli è destinato a riprendere le chiavi del gioco dal primo minuto. Nonostante una prima frazione di gara decisamente opaca e la sostituzione all'intervallo nel turno infrasettimanale, Vanoli ha steso uno scudo protettivo attorno al numero 44 in conferenza stampa. Escluderlo a beneficio di Inao Oulai rappresenterebbe una smentita delle sue stesse parole: Fagioli parte titolare. Lo scrive La Nazione