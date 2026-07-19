La Nazione scrive: "Paratici ha riportato ambizione a Firenze, l'asticella si è rialzata di nuovo"

Il dirigente viola sta dominando il mercato italiano

La Fiorentina volta pagina in modo netto e Fabio Paratici cancella le strategie passate con un'operazione lampo da ben 30 milioni di euro per Oulai. Un'accelerazione improvvisa che, come sottolinea La Nazione, ha spiazzato le rivali e spazzato via i dubbi di una tifoseria reduce da momenti difficili, ora pronta a riaccendersi di passione. Incassato il semaforo verde della famiglia Commisso, il direttore sportivo ha investito una cifra importantissima per consegnare a Fabio Grosso il rinforzo ideale per innalzare la qualità del centrocampo. A questo punto la piazza fiorentina abbandona ogni prudenza e punta al bersaglio grosso: lo sforzo finanziario è notevole e i riflettori dei media sono tutti puntati sulla squadra.

Questo acquisto di grandissimo spessore evidenzia la volontà della dirigenza di puntare subito al massimo, senza mezze misure. Un vero e proprio guanto di sfida: Paratici ha ottenuto piena libertà d'azione per ridefinire gli obiettivi del club. I parametri ora cambiano e la società non può più nascondere le proprie aspirazioni, che pur non essendo state espresse a voce, trovano una conferma evidente nelle mosse portate a termine finora in questa sessione.