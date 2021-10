La Nazione scrive: “La Fiorentina si aspetta una risposta di Vlahovic. Calciomercato? Non è il momento”

Oggi La Nazione, commenta la vicenda Vlahovic in questo modo: “La Fiorentina in questo momento non ha bisogno del calciomercato. E’ una squadra che procede a testa alta, che sta crescendo, i frutti stanno lavorando e la società lavora ed è vicina al gruppo. Stride il rincorrersi di voci su Belotti, Scamacca o Papu. La Fiorentina si aspetta una netta risposta da Vlahovic, magari in tempi brevi”.

