La Nazione scrive: “Kean e De Gea non sono certi di rimanere alla Fiorentina. Strappo Dodò-società”

La speranza di Raffaele Palladino è che dentro quel blocco di «10-12 calciatori dai quali ripartire» a fine estate ci possano essere anche David De Gea e Moise Kean, i due elementi ai quali si è aggrappato nei momenti di difficoltà e che oggettivamente si sono dimostrati più importanti dei compagni. Stellare il rendimento del portiere spagnolo, fondamentali i 24 gol del centravanti che dopo Udine colorerà di azzurro i propri pensieri. In un gruppo pieno di prestiti e dal futuro incerto, trovare lo zoccolo duro non è comunque semplice, anche se qualche calciatore sicuro di rimanere c’è. In primis Gosens, che sarà riscattato dall’Union Berlino. Poi capitan Ranieri, il fedelissimo Pablo Marí e pure Marin Pongracic, che non più tardi di qualche giorno fa ha dichiarato di vedersi a lungo a Firenze. Rolando Mandragora è un altro legato a doppio filo a città e club.

Fosse già arrivato il rinnovo del contratto non avremmo avuto dubbi, ma anche stando così le cose il numero 8 gigliato va considerato elemento sul quale costruire il futuro. Discorso analogo per Dodo, anche se in questo caso lo strappo con il club sembra più netto. Fra i prestiti quello più vicino al riscatto è Fagioli, anche se qualche riflessione in corso c’è. Cataldi potrebbe valere lo sforzo dei 4 milioni da versare alla Lazio. Mentre il punto interrogativo più grande riguarda Gudmundsson. Palladino è stato chiaro: giudizio positivo quando è stato bene fisicamente. La questione processo può portare al rinnovo del prestito. La soluzione migliore per dargli una nuova chance e farlo rientrare in quel gruppetto dal quale ripartire. Lo scrive La Nazione