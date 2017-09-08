La Nazione, sarà vero e proprio esodo domenica a Verona dei tifosi viola. In totale saranno 1500

Chi in auto personale chi con pullman organizzati. Così il popolo viola si sta preparando in massa alla trasferta di Verona

Si parla di vero e proprio esodo quello dei tifosi della Fiorentina che stanno preparando in vista della sfida di domenica contro il Verona, una gara sempre particolare visto il gemellaggio delle due tifoseria. Domenica al Bentegodi da Firenze arriveranno ben 1500 tifosi viola, chi con i pullman organizzati e chi con mezzi propri. Così scrive La Nazione.