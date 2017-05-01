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La Nazione, se saltano Pioli e Di Francesco puo tornare Cesare Prandelli

L'ex tecnico della Fiorentina resta la soluzione da prendere in caso di emergenza, non ha vincoli contrattuali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2017 10:23
La Nazione, se saltano Pioli e Di Francesco puo tornare Cesare Prandelli -
Rassegna Stampa
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Sarebbero rimasti solo due nomi per sostituire Sousa sulla panchina viola il prossimo anno. La Fiorentina sembra ormai davvero concentrata solo su Di Francesco e Pioli, ma è evidente che Corvino possa avere in tasca una carta di riserva da utilizzare come ultima chance. Da qualche settimana il nome tornato alla ribalta è quello di Cesare Prandelli. L’ex allenatore della Fiorentina è ovviamente libero da ogni contratto, e per questo sarebbe il più facile da ricontattare. Anche perché, dato da non sottovalutare, i suoi rapporti con Corvino e con la famiglia Della Valle sono tornati quelli di una volta e quindi decisamente positivi.
La soluzione Prandelli rimane in ogni caso una strada che la Fiorentina vorrebbe riprendere solo in emergenza.

 

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