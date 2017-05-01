La Nazione, se saltano Pioli e Di Francesco puo tornare Cesare Prandelli

L'ex tecnico della Fiorentina resta la soluzione da prendere in caso di emergenza, non ha vincoli contrattuali

Sarebbero rimasti solo due nomi per sostituire Sousa sulla panchina viola il prossimo anno. La Fiorentina sembra ormai davvero concentrata solo su Di Francesco e Pioli, ma è evidente che Corvino possa avere in tasca una carta di riserva da utilizzare come ultima chance. Da qualche settimana il nome tornato alla ribalta è quello di Cesare Prandelli. L’ex allenatore della Fiorentina è ovviamente libero da ogni contratto, e per questo sarebbe il più facile da ricontattare. Anche perché, dato da non sottovalutare, i suoi rapporti con Corvino e con la famiglia Della Valle sono tornati quelli di una volta e quindi decisamente positivi.

La soluzione Prandelli rimane in ogni caso una strada che la Fiorentina vorrebbe riprendere solo in emergenza.

La Nazione