Labaro Viola

La Nazione: riscatto obbligatorio per Maxi e Cristoforo. Su De Maio invece...

Cristoforo e Maxi Olivera verranno riscattati come da contratto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2017 11:32
La Nazione: riscatto obbligatorio per Maxi e Cristoforo. Su De Maio invece... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Rassegna
Condividi

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina al termine di questa stagione dovrà rispettare i due impegni contrattuali presi con Siviglia e Penarol rispettivamente per Cristoforo e Maxi Olivera.

Le cifre sono: 3.5 milioni per Cristoforo e 4.4 milioni per Maxi Olivera.  Un totale di 7.9 milioni di euro.

Per De Maio arrivato in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni dall'Anderlecht sarà decisiva la decisione del nuovo allenatore sulla sua eventuale permanenza in maglia viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok