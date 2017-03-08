La Nazione: riscatto obbligatorio per Maxi e Cristoforo. Su De Maio invece...
Cristoforo e Maxi Olivera verranno riscattati come da contratto...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2017 11:32
Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina al termine di questa stagione dovrà rispettare i due impegni contrattuali presi con Siviglia e Penarol rispettivamente per Cristoforo e Maxi Olivera.
Le cifre sono: 3.5 milioni per Cristoforo e 4.4 milioni per Maxi Olivera. Un totale di 7.9 milioni di euro.
Per De Maio arrivato in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni dall'Anderlecht sarà decisiva la decisione del nuovo allenatore sulla sua eventuale permanenza in maglia viola.