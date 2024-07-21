La Nazione riporta: "Palladino vuole il portiere bravo con i piedi, per questo si potrebbe tornare sul mercato"

Il quotidiano ha riportato un'indicazione tattica del nuovo tecnico viola riguardo all'estremo difensore ed alle sue caratteristiche

Come riportato dalla Nazione, nel modo di giocare di Palladino il portiere è importante ed è il primo regista della squadra. A Monza il tecnico viola aveva Di Gregorio che impostava con i piedi, a volte con parecchi rischi ed errori come il gol di Beltrán in Lombardia, ed anche a Firenze il portiere avrà questo ruolo. I due portieri della rosa, Terracciano e Christensen, stanno lavorando tanto per crescere in questo particolare ma dove hanno ancora molti difetti e per questo si potrebbe tornare sul mercato.

https://www.labaroviola.com/dalla-sicilia-riportano-pierozzi-al-palermo-non-si-sblocca-manca-lok-per-il-trasferimento-del-giovane-terzino-in-rosanero/261456/