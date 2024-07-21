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La Nazione riporta: "Palladino vuole il portiere bravo con i piedi, per questo si potrebbe tornare sul mercato"

Il quotidiano ha riportato un'indicazione tattica del nuovo tecnico viola riguardo all'estremo difensore ed alle sue caratteristiche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2024 13:44
La Nazione riporta: "Palladino vuole il portiere bravo con i piedi, per questo si potrebbe tornare sul mercato" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Terracciano
Palladino
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Come riportato dalla Nazione, nel modo di giocare di Palladino il portiere è importante ed è il primo regista della squadra. A Monza il tecnico viola aveva Di Gregorio che impostava con i piedi, a volte con parecchi rischi ed errori come il gol di Beltrán in Lombardia, ed anche a Firenze il portiere avrà questo ruolo. I due portieri della rosa, Terracciano e Christensen, stanno lavorando tanto per crescere in questo particolare ma dove hanno ancora molti difetti e per questo si potrebbe tornare sul mercato.

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