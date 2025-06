La Nazione riporta: “L’infortunio di Ranieri non preoccupa, il giocatore sarà recuperato per il ritiro”

Secondo quanto riportato oggi dalla Nazione, il problema fisico occorso al capitano viola Luca Ranieri non sarebbe niente di grave. Infatti, il giocatore ex Salernitana non ha riportato nessuna complicazione dopo lo scontro di lunedì scorso contro la Moldavia nel suo esordio azzurro a Reggio Emilia che aveva fatto preoccupare tanti per il ginocchio. Niente di cui preoccuparsi, infatti il capitano sarà regolarmente a disposizione di Pioli per l’inizio del ritiro di luglio al Viola Park.

Ranieri è pronto a ricominciare l’ennesima stagione viola della sua vita calcistica sempre con la fascia al braccio per guidare nuovamente la Fiorentina anche con il nuovo tecnico.