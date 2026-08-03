La Nazione riporta: "La Fiorentina vuole Thorsvedt, al Sassuolo può andare Brescianini, affare vicino"
Il giocatore norvegese è un obiettivo viola
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2026 14:10
Come riportato da La Nazione, dopo aver blindato la corsia di destra in difesa con l'innesto di João Mário, la Fiorentina si appresta a vivere giorni decisivi anche per la trattativa legata a Kristian Thorstvedt.
Il centrocampista norvegese, pur dovendo aggregarsi al Sassuolo per l'inizio del ritiro estivo, intende ribadire con fermezza alla dirigenza neroverde la propria intenzione di vestire la maglia viola. Nonostante le due società debbano ancora definire l'intesa economica o l'eventuale inserimento di Marco Brescianini come contropartita tecnica, la fumata bianca non sembra essere in discussione: l'operazione è destinata ad andare a buon fine.