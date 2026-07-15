La Nazione riporta: "Gosens va allo Schalke 04, prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni per lui"

Il terzino tedesco sta passando allo Schalke 04 in queste ore

Secondo quanto riportato da La Nazione, l'esperienza di Robin Gosens con la maglia della Fiorentina è ormai giunta al capolinea. Il laterale tedesco si prepara a rientrare in patria per vestire la maglia dello Schalke 04. L'accordo tra le due società, perfezionato nelle ultime ore, prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. L'acquisto a titolo definitivo scatterà nel caso in cui il club tedesco riesca a conquistare la salvezza e mantenere la categoria in Bundesliga.

Controlli medici e firma. Il giocatore, che ha iniziato la preparazione estiva lavorando a parte rispetto al resto del gruppo, è pronto a salutare Firenze. Nelle prossime ore volerà in Germania per sottoporsi ai test medici di rito e firmare il nuovo contratto, passaggio che precederà l'annuncio ufficiale del trasferimento. Con questa cessione, la Fiorentina alleggerisce il proprio monte ingaggi e ottiene lo spazio di manovra necessario per i prossimi movimenti in entrata.