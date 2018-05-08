Labaro Viola

La Nazione, rinnovo Badelj: c'è ottimismo, ultimatum il 20 Maggio. Corvino attende la risposta...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione per il rinnovo di Milan Badelj c'è ottimismo. La risposta ancora attesa da Corvino avrà valenza se data entro e non oltre il 20 Maggio data...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 08:45
La Nazione, rinnovo Badelj: c'è ottimismo, ultimatum il 20 Maggio. Corvino attende la risposta... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Rassegna Stampa
Primo Piano
Corvino
Badelj
Rinnovo Badelj
Condividi

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione per il rinnovo di Milan Badelj c'è ottimismo. La risposta ancora attesa da Corvino avrà valenza se data entro e non oltre il 20 Maggio data limite per il Direttore viola per poi proiettarsi sul calciomercato pensando solo alle compravendite. Con l'agente del giocatore, Lucci, c'è già stato un chiarimento.

Il nuovo capitano viola rimarrà a Firenze? Massimo 12 giorni e lo sapremo...

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok