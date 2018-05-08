La Nazione, rinnovo Badelj: c'è ottimismo, ultimatum il 20 Maggio. Corvino attende la risposta...
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione per il rinnovo di Milan Badelj c'è ottimismo. La risposta ancora attesa da Corvino avrà valenza se data entro e non oltre il 20 Maggio data...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 08:45
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione per il rinnovo di Milan Badelj c'è ottimismo. La risposta ancora attesa da Corvino avrà valenza se data entro e non oltre il 20 Maggio data limite per il Direttore viola per poi proiettarsi sul calciomercato pensando solo alle compravendite. Con l'agente del giocatore, Lucci, c'è già stato un chiarimento.
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