La Nazione, più di 22 mila tifosi viola per Fiorentina - Udinese allo stadio Franchi. Prevendita positiva
Per Fiorentina-Udinese prevendita dei biglietti tutto sommato positiva. Vengono annunciate più di 22mila presenze: patrimonio di vicinanza che la Fiorentina, sempre sostenuta in campo dai tifosi, dovr...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 10:17
Per Fiorentina-Udinese prevendita dei biglietti tutto sommato positiva. Vengono annunciate più di 22mila presenze: patrimonio di vicinanza che la Fiorentina, sempre sostenuta in campo dai tifosi, dovrà stare molto attenta a non sprecare, cercando di indirizzare la propria stagione verso un’identità precisa. Così riporta questa mattina La Nazione.