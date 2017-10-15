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La Nazione, più di 22 mila tifosi viola per Fiorentina - Udinese allo stadio Franchi. Prevendita positiva

Per Fiorentina-Udinese prevendita dei biglietti tutto sommato positiva. Vengono annunciate più di 22mila presenze: patrimonio di vicinanza che la Fiorentina, sempre sostenuta in campo dai tifosi, dovr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 10:17
La Nazione, più di 22 mila tifosi viola per Fiorentina - Udinese allo stadio Franchi. Prevendita positiva - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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Per Fiorentina-Udinese prevendita dei biglietti tutto sommato positiva. Vengono annunciate più di 22mila presenze: patrimonio di vicinanza che la Fiorentina, sempre sostenuta in campo dai tifosi, dovrà stare molto attenta a non sprecare, cercando di indirizzare la propria stagione verso un’identità precisa. Così riporta questa mattina La Nazione.

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