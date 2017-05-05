La Nazione: Pioli più completo e c'è il sorpasso su Di Francesco

Il suo contratto con l'Inter scade nel 2018 ma la Fiorentina potrebbe pagare un'indennità per liberarlo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione pare che le quotazioni di Stefano Pioli, come successo di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina, abbiano subito una netta impennata. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra proprio che l'attuale allenatore dell'Inter abbia scavalcato nelle gerarchie della dirigenza viola quello che, almeno fino ad ora, sembrava il candidato più probabile, ossia Eusebio Di Francesco. L'ex difensore della Fiorentina, infatti, è considerato più completo e per questa la scelta potrebbe ricadere su di lui.

Tuttavia il modo da sciogliere è quello relativo al contratto, con scadenza 2018, che attualmente lo lega alla società nerazzurra. La società dei Della Valle, in ogni modo, potrebbe comunque pagare un'indennità al fine di liberare il tecnico nel caso in cui quest'ultimo non rescindere personalmente il suo contratto.