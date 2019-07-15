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La Nazione, Pezzella deve scegliere il suo futuro. Due i fattori per restare in viola

Secondo quanto riporta La Nazione, in casa viola c'è da sciogliere il nodo German Pezzella. Ora l'attuale capitano viola è in vacanza dopo aver disputato la Copa America. La sua valutazione è alta, no...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 11:57
La Nazione, Pezzella deve scegliere il suo futuro. Due i fattori per restare in viola - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Secondo quanto riporta La Nazione, in casa viola c'è da sciogliere il nodo German Pezzella. Ora l'attuale capitano viola è in vacanza dopo aver disputato la Copa America. La sua valutazione è alta, non meno di 20 milioni ma per lui non mancano di certo le offerte. Due i fattori decisivi per lui, il mercato e la sua voglia di sposare il nuovo progetto viola.

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