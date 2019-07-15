La Nazione, Pezzella deve scegliere il suo futuro. Due i fattori per restare in viola

Secondo quanto riporta La Nazione, in casa viola c'è da sciogliere il nodo German Pezzella. Ora l'attuale capitano viola è in vacanza dopo aver disputato la Copa America. La sua valutazione è alta, no...

Secondo quanto riporta La Nazione, in casa viola c'è da sciogliere il nodo German Pezzella. Ora l'attuale capitano viola è in vacanza dopo aver disputato la Copa America. La sua valutazione è alta, non meno di 20 milioni ma per lui non mancano di certo le offerte. Due i fattori decisivi per lui, il mercato e la sua voglia di sposare il nuovo progetto viola.