La Nazione: “Paratici sta preparando la rivoluzione: Fiorentina senz’anima e anche Vanoli torna in bilico”

L’aspettavamo tutti come la gara della conferma dopo la cinquina all’Udinese, invece da Parma arriva una sconfitta gelida che porta con sé un vento brumaio di speranze infrante e scenari desolanti. Per la verità la Fiorentina forse non si meritava di perdere, viste le occasioni create nella ripresa. Lo stesso, anche in Emilia non si è visto quel carattere dardeggiante, quella voglia di divorare la partita che dovrebbe caratterizzare chi vuole tirarsi fuori dai bassifondi della classicia.
Cosi’ oggi per intercettare il miracolo-salvezza hai come l’idea che si debba cambiare l’anima della squadra. E che dunque per forza sia necessaria una rivoluzione nella rosa. La Nazione riporta che che Paratici questo starebbe preparando. Nel caso, una domanda ulteriore è d’obbligo: siamo sicuri che, se ciò dovesse accadere, per energia, visione e carisma, Vanoli sia il condottiero giusto per questa potenziale impresa tra il prodigioso e l’immaginifico?
