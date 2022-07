La Nazione, note, solidarietà e parate. Gollini: il portiere rapper della Fiorentina

Pierluigi Gollini è pronto per sbarcare a Firenze. Per l’occasione, la Nazione gli ha dedicato un articolo che ripercorre la sua vita fuori e dentro dal campo, perchè ‘Gollorius’ non è solo un portiere, ma è anche un rapper. Il suo secondo singolo ‘Champions Dream’ è uscito poco più di una settimana fa e gli introiti andranno tutti in beneficenza, il suo obiettivo è quello di mandare messaggi positivi. La sua ‘Champions Dream’, ad esempio, vuole essere una fonte d’ispirazione per i giovani che hanno il coraggio di sognare in grande. Adesso, per lui ci sarà un ritorno a Firenze, città che ha lasciato per accasarsi tal Manchester United quando giocava negli Allievi Nazionali. Le strade del portiere bolognese e della Fiorentina si rincontreranno a breve. Trattativa chiusa, nelle prossime ore sono in programma le visite mediche. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. ‘Piergollo’ sarà un nuovo portiere della Fiorentina.