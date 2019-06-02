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La Nazione, Milenkovic è un obiettivo del Manchester United. Prima lo voleva Mourinho

Secondo quanto riporta La Nazione, il Manchester United è tornato a corteggiare il terzino destro della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore serbo era stato precedentemente voluto da Mourinho. S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 16:05
La Nazione, Milenkovic è un obiettivo del Manchester United. Prima lo voleva Mourinho - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta La Nazione, il Manchester United è tornato a corteggiare il terzino destro della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore serbo era stato precedentemente voluto da Mourinho. Sembra intenzionato a lasciare Firenze per andare ai Red Devills.

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