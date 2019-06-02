La Nazione, Milenkovic è un obiettivo del Manchester United. Prima lo voleva Mourinho
Secondo quanto riporta La Nazione, il Manchester United è tornato a corteggiare il terzino destro della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore serbo era stato precedentemente voluto da Mourinho. S...
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 16:05
Secondo quanto riporta La Nazione, il Manchester United è tornato a corteggiare il terzino destro della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore serbo era stato precedentemente voluto da Mourinho. Sembra intenzionato a lasciare Firenze per andare ai Red Devills.