La Nazione, Lirola presto sarà della Fiorentina. L’accordo c’è ma i viola provano a limare il prezzo
Visto che Veretout ormai è in direzione Roma, la Fiorentina potrebbe iniziare la sua campagna acquisti. Secondo La Nazione, presto Pol Lirola potrebbe essere il primo acquisto dei viola. Con il Sassuo...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 13:10
Visto che Veretout ormai è in direzione Roma, la Fiorentina potrebbe iniziare la sua campagna acquisti. Secondo La Nazione, presto Pol Lirola potrebbe essere il primo acquisto dei viola. Con il Sassuolo la base dell’accordo c’è ma la squadra gigliata vorrebbe limare un po’ il prezzo.