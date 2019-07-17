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La Nazione, Lirola presto sarà della Fiorentina. L’accordo c’è ma i viola provano a limare il prezzo

Visto che Veretout ormai è in direzione Roma, la Fiorentina potrebbe iniziare la sua campagna acquisti. Secondo La Nazione, presto Pol Lirola potrebbe essere il primo acquisto dei viola. Con il Sassuo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 13:10
La Nazione, Lirola presto sarà della Fiorentina. L’accordo c’è ma i viola provano a limare il prezzo - during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
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Visto che Veretout ormai è in direzione Roma, la Fiorentina potrebbe iniziare la sua campagna acquisti. Secondo La Nazione, presto Pol Lirola potrebbe essere il primo acquisto dei viola. Con il Sassuolo la base dell’accordo c’è ma la squadra gigliata vorrebbe limare un po’ il prezzo.

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