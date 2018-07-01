La Nazione, Lafont impegnato in Nazionale salterà il preliminare di Europa League

Come riportato dalla Nazione, Pioli dovrà aspettare prima di avere a disposizione il portiere Alban Lafont, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il giovane infatti sarà impegnato con la Nazional...

Come riportato dalla Nazione, Pioli dovrà aspettare prima di avere a disposizione il portiere Alban Lafont, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il giovane infatti sarà impegnato con la Nazionale Francese Under 19, per uno stage dal 13 all’11 Luglio e poi con l’Europeo. Per questo sarà costretto a saltare ritiro e preliminari di Europa League, e a rimandare il suo primo allenamento in viola ad Agosto