Labaro Viola

La Nazione, Lafont impegnato in Nazionale salterà il preliminare di Europa League

Come riportato dalla Nazione, Pioli dovrà aspettare prima di avere a disposizione il portiere Alban Lafont, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il giovane infatti sarà impegnato con la Nazional...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 11:59
La Nazione, Lafont impegnato in Nazionale salterà il preliminare di Europa League -
Rassegna Stampa
Primo Piano
Pioli
Lafont
Condividi

Come riportato dalla Nazione, Pioli dovrà aspettare prima di avere a disposizione il portiere Alban Lafont, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il giovane infatti sarà impegnato con la Nazionale Francese Under 19, per uno stage dal 13 all’11 Luglio e poi con l’Europeo. Per questo sarà costretto a saltare ritiro e preliminari di Europa League, e a rimandare il suo primo allenamento in viola ad Agosto

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok