La Nazione, la Fiorentina vuole Agustin Urzi, esterno argentino classe 2000, costa 20 milioni di euro
Spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Come riporta La Nazione, si tratta del classe 2000 Agustin Urzi, esterno attualmente al Banfield. Secondo i media argentini, ad assistere alle rece...
Spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Come riporta La Nazione, si tratta del classe 2000 Agustin Urzi, esterno attualmente al Banfield. Secondo i media argentini, ad assistere alle recenti sfide contro Newell's e Boca Juniors c'erano anche emissari viola. Contro la squadra di Rosario, inoltre, Urzi è andato pure in gol, confermando le sue doti. Il prezzo sembra già salito alle stelle per un diciannovenne: 20 milioni di euro, cifra ritenuta esosa non solo dalla Fiorentina ma anche da Roma e Boca stesso. Se ne riparlerà.
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