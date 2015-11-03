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Notizie Urzi Fiorentina
Ag. Urzi: "Contatti con Fiorentina e Roma: ha una clausola rescissoria da 30 milioni di dollari"
29 aprile 2020 00:24
La Nazione, la Fiorentina vuole Agustin Urzi, esterno argentino classe 2000, costa 20 milioni di euro
16 aprile 2019 12:46
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