Notizie Urzi Fiorentina

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Ag. Urzi: "Contatti con Fiorentina e Roma: ha una clausola rescissoria da 30 milioni di dollari"

29 aprile 2020 00:24

La Nazione, la Fiorentina vuole Agustin Urzi, esterno argentino classe 2000, costa 20 milioni di euro

16 aprile 2019 12:46

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