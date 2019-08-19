La Nazione, la Fiorentina in pressing su Ribery. I viola cercano la soluzione per il suo ingaggio
Secondo La Nazione, dopo l'ok ricevuto da Franck Ribery la Fiorentina è tornata a trattare. I viola puntano a trovare una soluzione per l'ingaggio dell'attaccante francese. Quale soluzione? Stanno lav...
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2019 09:57
Secondo La Nazione, dopo l'ok ricevuto da Franck Ribery la Fiorentina è tornata a trattare. I viola puntano a trovare una soluzione per l'ingaggio dell'attaccante francese. Quale soluzione? Stanno lavorando ad un accordo biennale con lo stipendio del secondo in base ai risultati del club. Resta un obiettivo reale anche se su di lui c'è una forte concorrenza.