La Nazione, ipotesi ritorno in viola per Badelj. Si valuta il prestito con diritto di riscatto
Secondo La Nazione, la Fiorentina sta pensando al ritorno di Milan Badelj dalla Lazio. I viola proveranno a strappare il centrocampista ai biancocelesti mediante la formula del prestito con diritto di...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 20:44
Secondo La Nazione, la Fiorentina sta pensando al ritorno di Milan Badelj dalla Lazio. I viola proveranno a strappare il centrocampista ai biancocelesti mediante la formula del prestito con diritto di riscatto da far scattare la prossima estate.