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La Nazione, ipotesi ritorno in viola per Badelj. Si valuta il prestito con diritto di riscatto

Secondo La Nazione, la Fiorentina sta pensando al ritorno di Milan Badelj dalla Lazio. I viola proveranno a strappare il centrocampista ai biancocelesti mediante la formula del prestito con diritto di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 20:44
La Nazione, ipotesi ritorno in viola per Badelj. Si valuta il prestito con diritto di riscatto - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo La Nazione, la Fiorentina sta pensando al ritorno di Milan Badelj dalla Lazio. I viola proveranno a strappare il centrocampista ai biancocelesti mediante la formula del prestito con diritto di riscatto da far scattare la prossima estate.

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