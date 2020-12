Secondo quanto riportato da La Nazione, il centrocampista Riccardo Saponara è in uscita dalla squadra viola ed il Parma è tornato sul calciatore che lo voleva già in estate. La soluzione migliore è quella del prestito fino a giugno(con il via libera del giocatore) è possibile.

