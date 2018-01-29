La Nazione: è il giorno di Dabo, a breve le visite mediche e la firma sul contratto

Bryan Dabo si avvicina alla Fiorentina. Nella giornata di ieri il giocatore del Saint Etienne è arrivato a Firenze e oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il contatto diretto tra le parti, le visi...

Bryan Dabo si avvicina alla Fiorentina. Nella giornata di ieri il giocatore del Saint Etienne è arrivato a Firenze e oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il contatto diretto tra le parti, le visite mediche e la firma,con il giocatore che libererebbe in questo modo Carlos Sanchez, pronto a partire per andare a cercare fortuna altrove in vista del Mondiale in Russia.

Fonte: La Nazione