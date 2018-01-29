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La Nazione: è il giorno di Dabo, a breve le visite mediche e la firma sul contratto

Bryan Dabo si avvicina alla Fiorentina. Nella giornata di ieri il giocatore del Saint Etienne è arrivato a Firenze e oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il contatto diretto tra le parti, le visi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 12:28
La Nazione: è il giorno di Dabo, a breve le visite mediche e la firma sul contratto -
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Bryan Dabo si avvicina alla Fiorentina. Nella giornata di ieri il giocatore del Saint Etienne è arrivato a Firenze e oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il contatto diretto tra le parti, le visite mediche e la firma,con il giocatore che libererebbe in questo modo Carlos Sanchez, pronto a partire per andare a cercare fortuna altrove in vista del Mondiale in Russia.

Fonte: La Nazione

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