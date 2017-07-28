La Nazione, il Genoa per Simeone chiede 25 milioni, prima di ferragosto non sarà della Fiorentina?
Rischia di avere tempi lunghi l'arrivo di Giovanni Simeone in maglia viola. La Fiorentina ci prova anche per Berardi
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 11:38
Il rischio concreto che stanno correndo la Fiorentina e Pioli è che Giovanni Simeone non possa arrivare a Firenze prima di Ferragosto.
Il Genoa potrebbe infatti non mollare la presa sui 25 milioni richiesti fino a questo momento. Sempre in attacco, continua la trattativa per Politano, con i viola che vorrebbero una soluzione in prestito oneroso con obbligo di riscatto tra uno o due anni. Nuovo affondo per Berardi, ma costa come Kalinic o Simeone. Così riporta La Nazione.