La Nazione, Fiorentina in pressing per Gabriel Neves. Colloqui fittissimi con gli agenti

La Nazione rilancia il nome di Gabriel Neves per il centrocampo viola. L’agente del classe ’97 ha rivelato ieri a Sport 890 come i colloqui tra lui e la Fiorentina si siano infittiti nelle ultime ore. Lo status di comunitario del mediano uruguaiano potrebbe essere un ulteriore incentivo, non andando a intaccare la quota di extracomunitari tesserabili.

