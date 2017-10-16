La Nazione esalta Thereau, il vendicatore
"Il vendicatore". Ha deciso di aprire così l'edizione odierna de La Nazione, dando ampio spazio alla grande prestazione di Cyril Thereau. Il francese, di fronte alla sua ex squadra, mette a segno una...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 11:19
"Il vendicatore". Ha deciso di aprire così l'edizione odierna de La Nazione, dando ampio spazio alla grande prestazione di Cyril Thereau. Il francese, di fronte alla sua ex squadra, mette a segno una doppietta che finalmente rilancia la Fiorentina in classifica.