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La Nazione esalta la Fiorentina: il ciclone viola si abbatte sul Benevento

"Il ciclone". Titola cos' l'edizione odierna de La Nazione, celebrando l'ottima prestazione che ha consentito alla Fiorentina di superare il malcapitato Benevento. I viola - contro un avversario piutt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 12:34
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"Il ciclone". Titola cos' l'edizione odierna de La Nazione, celebrando l'ottima prestazione che ha consentito alla Fiorentina di superare il malcapitato Benevento. I viola - contro un avversario piuttosto modesto - hanno subito preso in mano il pallino del gioco e la netta superiorità è stata testimoniata anche dal rotondo risultato finale. Protagonisti del 3-0 maturato allo stadio Vigorito sono stati Benassi, al primo gol in maglia viola, Babacar, che a pochi minuto dal suo ingresso in campo ha messo a segno la sua prima rete stagionale, e Thereau, nuovamente a segno dal dischetto.

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