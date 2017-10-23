La Nazione esalta la Fiorentina: il ciclone viola si abbatte sul Benevento

"Il ciclone". Titola cos' l'edizione odierna de La Nazione, celebrando l'ottima prestazione che ha consentito alla Fiorentina di superare il malcapitato Benevento. I viola - contro un avversario piutt...

"Il ciclone". Titola cos' l'edizione odierna de La Nazione, celebrando l'ottima prestazione che ha consentito alla Fiorentina di superare il malcapitato Benevento. I viola - contro un avversario piuttosto modesto - hanno subito preso in mano il pallino del gioco e la netta superiorità è stata testimoniata anche dal rotondo risultato finale. Protagonisti del 3-0 maturato allo stadio Vigorito sono stati Benassi, al primo gol in maglia viola, Babacar, che a pochi minuto dal suo ingresso in campo ha messo a segno la sua prima rete stagionale, e Thereau, nuovamente a segno dal dischetto.