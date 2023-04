La Nazione esalta Dodò: “Balla e viaggia a mille per novanta minuti. È diventato un Frecciarossa”

Dopo un periodo di ambientamento, Dodò sta conquistando la Fiorentina a suon di grandi prestazioni. Come scritto da La Nazione, il terzino brasiliano balla per novanta minuti e poi… poi viaggia a mille. Già, la velocità, l’arma in più che gli chiedeva di essere e di diventare Italiano.

A Cremona, Dodo è stato un fulmine e gli sono bastati una manciata di minuti per far capire a Ballardini e agli avversari che quella fascia, nonostante in quella zona di campo ci fosse Valeri, l’elemento più pericoloso della squadra grigiorossa. La foto più rappresentativa della prestazione di Dodò rimane quella che l’ha visto coinvolto nella manovra da cui è nato il rigore trasformato poi da Nico Gonzalez. Ma nella sua partita c’è stato spazio anche per tanto lavoro sporco, dove il brasiliano si è disimpegnato egregiamente.