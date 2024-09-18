La Nazione elogia Kean: "Bravo a difendere palla, pronto a guerreggiare con le difese avversarie"

Kean è in uno splendido periodo di forma

Il giornalista Stefano Cecchi a La Nazione ha parlato così di Moise Kean, l'attaccante della Fiorentina che sembra in uno splendido periodo di forma: "Un attaccante bravo a difendere la palla e a non farsela portare via. Pronto a guerreggiare contro le difese avversarie con la prepotenza naturale del centravanti". Cecchi però non trae giudizi conclusivi: "Certo, la storia suggerisce che bisogna andare cauti. Perché anche il talento se non è accompagnato sa una disciplina sportiva rigorosa rischia di vanificarsi".

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