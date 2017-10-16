La Nazione, effetto Della Valle al Franchi. E a natale faranno il punto della situazione sulla Fiorentina

Effetto Della Valle per l’atmosfera positiva che si respirava in tribuna. Diego infatti nelle ultime ore è tornato a Firenze, con conseguente vertice con dirigenti e allenatore. L’aria per il pranzo a...

Effetto Della Valle per l’atmosfera positiva che si respirava in tribuna. Diego infatti nelle ultime ore è tornato a Firenze, con conseguente vertice con dirigenti e allenatore. L’aria per il pranzo al «Franchi» con l’Udinese sembrava quella di qualche tempo fa. Sorrisi e strette di mano. Addirittura un bel premio-riconoscimento e foto ricordo per Narciso Parigi con Antognoni e Gino Salica padroni di casa. E a fare gli onori di casa.

Per quello che concerne il futuro i Della Valle un punto sulla stagione e quindi sui primi programmi del 2018 lo faranno (come di consueto) con la fine dell’anno solare. Dunque, da Natale in poi. O giù di lì.

La Nazione