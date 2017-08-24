La Nazione, domenica contro la Samp giocano Badelj e Pezzella, Gil Dias c'è. Esordio per Biraghi?
Mancano solo tre giorni all'esordio in casa della Fiorentina. Oggi la squadra torna da Madrid e si allena al centro sportivo
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 11:04
La della probabile formazione della Fiorentina per la gara di domenica sera contro la Sampdoria, l’esordio casalingo al Franchi da non fallire.
Rientrerà Federico Chiesa, squalificato a Milano, così come Badelj, non ancora al meglio con l’Inter.
A sinistra c’è la tentazione forte di vedere Biraghi, mentre davanti ci sarà Simeone, con Gil Dias spostato sull’out mancino. Possibile anche la partenza da titolare per Pezzella, difensore sbarcato da poco a Firenze. La squadra, rientrata da Madrid. riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti.
La Nazione