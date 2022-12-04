La Nazione, Dodò vero investimento della Fiorentina. Ma in ritardo di condizione, ora serve la svolta

Manca un mese alla ripresa del campionato della Fiorentina. E Dodò è il primo a sperare che il 2023 sia l’anno della svolta è proprio lui. Il secondo Vincenzo Italiano. Il terzino brasiliano rappresen...

Manca un mese alla ripresa del campionato della Fiorentina. E Dodò è il primo a sperare che il 2023 sia l’anno della svolta è proprio lui. Il secondo Vincenzo Italiano. Il terzino brasiliano rappresenta il vero investimento della società viola nello scorso mercato estivo. Dal 22 luglio ad oggi il percorso dell’ex Shakhtar è stato però ad ostacoli. Sette le partite saltate tra turnover e vari problemi fisici, prestazioni incolori alternate a qualcosa di meglio, nelle quali si sono viste ad occhio nudo le potenzialità. Il giudizio rimane sospeso, scrive La Nazione. Dodò fermo dallo scorso 11 dicembre, giorno in cui fu interrotto causa guerra il campionato ucraino. Il terzino brasiliano, fermo da mesi pur allenandosi da solo, ha provato a riprendere pian piano il ritmo dei compagni. Ma quando ha cercato continuità, raramente l’ha trovata. Quando stava crescendo di condizione, propositivo sulla destra e più accorto in fase difensiva, si è fermato a Bologna con l’infortunio al polpaccio. E quando è tornato è sembrato meno brillante, fino al nuovo stop contro il Milan.

https://www.labaroviola.com/milenkovic-e-jovic-accorciano-le-ferie-di-6-giorni-i-due-serbi-fanno-cosi-felice-mister-italiano/194684/