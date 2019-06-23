La Nazione, De Paul è ancora un pallino di Pradè. I viola continuano a seguirlo, resta un obiettivo per il nuovo centrocampo
Il centrocampista argentino classe ‘94 nella scorsa sessione di mercato sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, poi è saltato tutto. Come scrive La Nazione, Pradè dopo l'esperienza come d.s...
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:33
Il centrocampista argentino classe ‘94 nella scorsa sessione di mercato sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, poi è saltato tutto. Come scrive La Nazione, Pradè dopo l'esperienza come d.s. ad Udine lo conosce molto bene a De Paul e può essere proprio lui la marcia in più per dare velocità al centrocampo viola.