La Nazione: De Laurentiis, Chiesa e i tre assalti falliti. Ma ancora non è finita...
Federico Chiesa, ala destra della Fiorentina che domani sarà al San Paolo per una delle gare più interessanti del sedicesimo turno di Serie A, è finito nel mirino del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuo...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 12:22
Federico Chiesa, ala destra della Fiorentina che domani sarà al San Paolo per una delle gare più interessanti del sedicesimo turno di Serie A, è finito nel mirino del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole a tutti i costi portare il figlio d'arte sotto il Vesuvio e, dopo tre assalti falliti, ci riproverà la prossima estate. La società gigliata chiede 40 milioni di euro: una cifra che il Napoli potrebbe arrivare ad offrire la prossima estate.
Fonte: La Nazione