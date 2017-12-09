La Nazione: De Laurentiis, Chiesa e i tre assalti falliti. Ma ancora non è finita...

Federico Chiesa, ala destra della Fiorentina che domani sarà al San Paolo per una delle gare più interessanti del sedicesimo turno di Serie A, è finito nel mirino del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuo...

Federico Chiesa, ala destra della Fiorentina che domani sarà al San Paolo per una delle gare più interessanti del sedicesimo turno di Serie A, è finito nel mirino del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole a tutti i costi portare il figlio d'arte sotto il Vesuvio e, dopo tre assalti falliti, ci riproverà la prossima estate. La società gigliata chiede 40 milioni di euro: una cifra che il Napoli potrebbe arrivare ad offrire la prossima estate.

Fonte: La Nazione