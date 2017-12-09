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La Nazione: De Laurentiis, Chiesa e i tre assalti falliti. Ma ancora non è finita...

Federico Chiesa, ala destra della Fiorentina che domani sarà al San Paolo per una delle gare più interessanti del sedicesimo turno di Serie A, è finito nel mirino del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 12:22
La Nazione: De Laurentiis, Chiesa e i tre assalti falliti. Ma ancora non è finita... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Federico Chiesa, ala destra della Fiorentina che domani sarà al San Paolo per una delle gare più interessanti del sedicesimo turno di Serie A, è finito nel mirino del Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole a tutti i costi portare il figlio d'arte sotto il Vesuvio e, dopo tre assalti falliti, ci riproverà la prossima estate. La società gigliata chiede 40 milioni di euro: una cifra che il Napoli potrebbe arrivare ad offrire la prossima estate.

Fonte: La Nazione

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