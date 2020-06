Ieri durante la lunga videoconferenza Rocco Commisso ha parlato del futuro di Iachini: “Lavora molto, mi ha impressionato, è stato malato e non lo sapevo, sono contento che ora stia bene. Ha tutto il mio supporto ma logicamente dobbiamo vedere che cosa succederà nelle ultime gare per capire se confermarlo o meno. Non sono sicuro al 100% sul risultato finale”. Secondo La Nazione quindi oggi in edicola, le quotazioni sulla conferma in viola di Iachini sembrano in calo.