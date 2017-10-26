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La Nazione celebra la bella vittoria della Fiorentina: Viola che tripletta, si sblocca Simeone

"Viola che tripletta, si sblocca Simeone". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alla netta vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro il Torino. Celebrato anche Giovanni Simeone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 12:33
La Nazione celebra la bella vittoria della Fiorentina: Viola che tripletta, si sblocca Simeone - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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"Viola che tripletta, si sblocca Simeone". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alla netta vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro il Torino. Celebrato anche Giovanni Simeone che, dopo un avvio complicato, si è reso protagonista di una prestazione di quantità e qualità arricchita anche da un assist e da un gol. L'argentino ha da prima fornito l'assist decisivo a Benassi, in occasione del gol del vantaggio, e successivamente ha messo a segno il sui primo gol di fronte al pubblico del Franchi con un preciso destro sotto la traversa.

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