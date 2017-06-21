La Nazione: Bernardeschi promesso sposo della Juventus, offerti 40 mln più bonus

La Juventus fa sul serio e nella giornata di ieri sono emerse le cifre dell'offerta formulata ai viola per arrivare a Bernardeschi

"Promesso sposo". Apre così l'edizione odierna de La Nazione e la foto in prima pagina è emblematica: Federico Bernardeschi che esulta dopo un gol, uno dei tanti e forse anche degli ultimi in maglia viola visto che il numero 10 potrebbe davvero trasferirsi alla Juventus. L'offerta, come si legge sulle pagine del quotidiano, è di quelle importanti: si parla infatti di 40 milioni di euro più bonus.