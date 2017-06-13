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La Nazione: Bernardeschi e i "cattivi pensieri" che lo stanno allontanando da Firenze

Il numero 10 ha rinviato nuovamente la decisione definitiva circa il rinnovo di contratto e la Fiorentina resta in attesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2017 12:18
La Nazione: Bernardeschi e i "cattivi pensieri" che lo stanno allontanando da Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Cattivi pensieri". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alla complessa situazione che si sta delineando attorno a Federico Bernardeschi, il cui futuro al momento sembra essere sempre più lontano da Firenze. Il numero 10 ha rinviato nuovamente la decisione definitiva circa il rinnovo di contratto, affermando di fare chiarezza dopo l'Europeo under 21, e la Fiorentina resta quindi in attesa.

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