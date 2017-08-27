La Nazione, Badelj è rimasto volentieri alla Fiorentina, a settembre incontro con Corvino per il rinnovo di contratto
A giugno 2018 potrebbe essere perso dalla società viola a parametro zero, ma nessuno vuole perderlo e lui vuole restare ancora
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 10:19
A settembre Corvino affronterà la questione rinnovo con Milan Badelj. Il centrocampista è rimasto molto volentieri in viola, nonostante le tensioni, mirate soprattutto dal procuratore, dei mesi scorsi. E’ rimasto ma ha il contratto in scadenza a giugno e quindi, per evitare il rischio dello svincolo già fra qualche mese (febbraio 2018), è normale ipotizzare un faccia a faccia con la società che sfoci in un prolungamento dell’accordo.
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