La Nazione bacchetta Italiano: “Partita da leggere meglio e cambi decisi troppo in ritardo”

Se un giocatore non si giudica da un calcio di rigore, un allenatore si valuta anche per come sa leggere le partite, cambiando interpreti e situazioni in base alle derive del match. In questo Italiano deve probabilmente migliorare, non foss’altro per la nota tendenza della squadra a diminuire progressivamente forza propulsiva e ordine della manovra: un trend ampiamente codificato nel corso dell’esperienza del tecnico a Firenze. Anche contro il Monza, alcune scelte non hanno convinto: dubbi per le sostituzioni in ritardo di Bianco, Saponara e Barak (il primo aveva perso intensità e precisione, il terzo non aveva trovato mai confidenza con il ruolo). Kouame è entrato al 63’ per Saponara, che aveva cominciato malino il secondo tempo. Lo scrive La Nazione.

