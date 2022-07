La Nazione, aumenta il pressing della Fiorentina per Dodò. Obiettivo chiudere prima di Moena

La Fiorentina continua ad inseguire Dodò. Stando a quanto riferito da La Nazione, proseguono i contatti fra i viola e lo Shakhtar Donetsk per trovare la giusta quadra. Al momento ballerebbero ancora non più di due milioni di euro ma ormai la situazione sembra potersi risolvere in maniera positiva e il brasiliano potrebbe unirsi ai futuri compagni il 10 luglio alla partenza per Moena.