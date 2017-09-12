La Nazione, Andrea Della Valle non sarà a Firenze questo week end. Troppo facile, secondo loro, esserci dopo uno 0-5

Non vogliono più sbagliare niente nel rapporto con Firenze, ecco perché esserci dopo una vittoria potrebbe essere troppo facile

Sarà improbabilissimo vedere Andrea Della Valle a Firenze questo weekend. Impegni di lavoro già presi dalla famiglia Tod’s per il prossimo week end terranno infatti Adv lontano dalla città gigliata. Tornare dopo un 5-0 sarebbe inoltre fin troppo facile e potrebbe dar luogo a dietrologie di pensiero. I Della Valle, invece, stanno valutando con la massima attenzione ogni singolo aspetto del rapporto con Firenze. Non è esclusa anche la presa di parola dei proprietari del club viola, anche per spiegare quanto accaduto in questi ultimi mesi. Ma ogni cosa a suo tempo, e questa settimana non sembra essere ancora quella giusta.

La Nazione