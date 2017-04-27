Labaro Viola

La Nazione, accordo procuratore Badelj - Fiorentina, se arriva un'offerta da 8 milioni il croato parte

Badelj ed un contratto che scade nel giugno 2018, adesso si è arrivati all'accordo tra procuratore e società viola secondo il quotidiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2017 11:33
La Nazione, accordo procuratore Badelj - Fiorentina, se arriva un'offerta da 8 milioni il croato parte - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Badelj
Condividi

Secondo quanto riportato da La Nazione si sarebbe trovato un accordo di massima tra il procuratore di Milan Badelj e la società viola per quanto riguarda il futuro del calciatore croato. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2018 e secondo il quotidiano si sarebbe deciso che in caso di offerta per 8 milioni la Fiorentina cederà il suo metronomo di centrocampo. È molto gradita al calciatore la soluzione Germania.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok