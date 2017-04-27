La Nazione, accordo procuratore Badelj - Fiorentina, se arriva un'offerta da 8 milioni il croato parte

Badelj ed un contratto che scade nel giugno 2018, adesso si è arrivati all'accordo tra procuratore e società viola secondo il quotidiano

Secondo quanto riportato da La Nazione si sarebbe trovato un accordo di massima tra il procuratore di Milan Badelj e la società viola per quanto riguarda il futuro del calciatore croato. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2018 e secondo il quotidiano si sarebbe deciso che in caso di offerta per 8 milioni la Fiorentina cederà il suo metronomo di centrocampo. È molto gradita al calciatore la soluzione Germania.