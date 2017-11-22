La Nazionale resta nel caos e l'Argentina chiede di revocare l'amichevole di marzo

Oltre al danno (enorme), le beffa. Da sempre sfidare l’Italia anche senza punti in palio resta un onore. E un affare. Ora no. Ecco che la gara programmata per il 23 marzo 2018 con l’Argentina in Svizz...

Oltre al danno (enorme), le beffa. Da sempre sfidare l’Italia anche senza punti in palio resta un onore. E un affare. Ora no. Ecco che la gara programmata per il 23 marzo 2018 con l’Argentina in Svizzera, potrebbe essere annullata. Oggi o nei prossimi giorni, riporta la rosea, la federazione di Leo Messi manderà una lettera alla Figc scrivendo più o meno così: ci spiace molto per la vostra eliminazione dal Mondiale, sia per i buoni rapporti che ci legano sia per il bene del calcio internazionale. Russia 2018 perderà molto fascino senza una Nazionale così prestigiosa e carica di trofei. Ma a questo punto non ci sembra più opportuno affrontarvi in amichevole a due mesi dal via del mondiale. Resta al momento l’altra amichevole, quella che dovrebbe giocarsi a Wembley, contro l’Inghilterra, tra il 27 e il 28 marzo, chissà con quale c.t. o «traghettatore» per gli azzurri.

Fonte: La Gazzetta dello Sport