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La Nazionale resta nel caos e l'Argentina chiede di revocare l'amichevole di marzo

Oltre al danno (enorme), le beffa. Da sempre sfidare l’Italia anche senza punti in palio resta un onore. E un affare. Ora no. Ecco che la gara programmata per il 23 marzo 2018 con l’Argentina in Svizz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 13:30
La Nazionale resta nel caos e l'Argentina chiede di revocare l'amichevole di marzo -
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Oltre al danno (enorme), le beffa. Da sempre sfidare l’Italia anche senza punti in palio resta un onore. E un affare. Ora no. Ecco che la gara programmata per il 23 marzo 2018 con l’Argentina in Svizzera, potrebbe essere annullata. Oggi o nei prossimi giorni, riporta la rosea, la federazione di Leo Messi manderà una lettera alla Figc scrivendo più o meno così: ci spiace molto per la vostra eliminazione dal Mondiale, sia per i buoni rapporti che ci legano sia per il bene del calcio internazionale. Russia 2018 perderà molto fascino senza una Nazionale così prestigiosa e carica di trofei. Ma a questo punto non ci sembra più opportuno affrontarvi in amichevole a due mesi dal via del mondiale. Resta al momento l’altra amichevole, quella che dovrebbe giocarsi a Wembley, contro l’Inghilterra, tra il 27 e il 28 marzo, chissà con quale c.t. o «traghettatore» per gli azzurri.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

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