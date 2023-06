La moglie di Italiano scrive: “Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduta”

Raffaella Vicolo, moglie di Vincenzo Italiano, ha parlato attraverso il suo account Instagram, queste le sue parole dopo la sconfitta in finale della Fiorentina:

“Se ne potrebbero dire tante… dal meglio piangere per una sconfitta, che vergognarsi del non aver provato… oppure non importa quante volte si cade, l’importante è rialzarsi sempre… si può vincere, si può perdere… fa parte del gioco, fa parte della vita.Ma essere arrivati fino a qui, dopo un cammino che sembrava infinito, mille partite tirate al sangue, un’annata pazzesca, dalle mille sfaccettature con gioie, dolori, avendo partecipato a due finali così importanti, deve solo essere motivo di orgoglio e un gran punto di partenza!!! “Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduta”