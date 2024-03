La moglie di Barone è arrivata a Milano. Il dg è stato subito rianimato nell’albergo a Bergamo

Scrive Sara Meini del TGR Rai Toscana su X, è arrivata al San Raffaele di Milano, Camilla, moglie di Joe Barone. Il dg ha avvertito il malore dopo pranzo, è stato subito rianimato nell’albergo a Bergamo, ma è arrivato in condizioni difficilissime in ospedale, dove si trova in rianimazione.

#Fiorentina, arrivata al San Raffaele di #Milano, Camilla, moglie di Joe #Barone. Il dg ha avvertito il malore dopo pranzo, è stato subito rianimato nell’albergo a Bergamo, ma è arrivato in condizioni difficilissime in ospedale, dove si trova in rianimazione. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/lXgLwzg7GO — Sara Meini (@SaraMeini) March 17, 2024

LEGGI ANCHE, BARONE IN RIANIMAZIONE